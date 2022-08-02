Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arthur Masuaku, dün gece İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcunun, dün gece yarısı İstanbul Havalimanı'na ineceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.

Öte yandan SporX'in haberine göre yapılan anlaşmadaki seçeneğe göre Masuaku'nun satın alma opsiyonu da mevcut. Beşiktaş eğer isterse 2.2 milyon Euro bonservis ödeyebilir. .