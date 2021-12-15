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TIMETURK / SPOR / Arsenal - West Ham United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Arsenal - West Ham United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17.hafta maçında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-12-15 22:06:39
Arsenal - West Ham United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17.hafta maçında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Arsenal - West Ham United maçı bugün 23.00'da başlayacak.

Arsenal - West Ham United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Arsenal - West Ham United maçı S Sports platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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