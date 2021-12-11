Arsenal - Southampton maçı canlı nasıl izlenir?
İngiltere Premier Lig'de 16.hafta maçında Arsenal kendi saha ve seyircisi önünde Southampton'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-11 16:24:50
İngiltere Premier Lig'de 16.hafta maçında Arsenal kendi saha ve seyircisi önünde Southampton'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Arsenal - Southampton maçı bugün saat 18:00'da başlayacak.
Arsenal - Southampton maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Arsenal - Southampton maçı S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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