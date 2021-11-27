Arsenal – Newcastle United maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'de 13 .hafta heyecanı devam ediyor. Arsenal – Newcastle United ile karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?
2021-11-27 10:12:05
İngiltere Premier Lig 13.Hafta mücadelesinde Arsenal – Newcastle United karşı karşıya geliyor. Arsenal Newcastle United maçı 27 Kasım Cumartesi saat 15.30'da başlayacak.
Arsenal – Newcastle United maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saat 15:30'da başlayan müsabaka S Sport kalanından canlı yayınlanmaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)