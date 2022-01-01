Arsenal - Manchester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'in 21.haftasında Arsenal kendi saha ve seyircisi önünde lider Manchester City'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-01 10:28:53
İngiltere Premier Lig'in 21.haftasında Arsenal kendi saha ve seyircisi önünde lider Manchester City'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Arsenal - Manchester City maçı bugün 15:30'da oynanacak.
Arsenal - Manchester City maçı hangi platformdan naklen yayınlanacak?
Arsenal - Manchester City maçı bugün 15:30'da S SPORT ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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