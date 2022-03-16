DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan'dan enflasyon açıklaması
Bakan Murat Kurum: Bu alanda Çin'den sonra dünyada ikinciyiz
Bakanlıktan çimento sektörüne inceleme
İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması
Konut fiyat artışı rekor kırdı
Fed'den kritik faiz artırımı!
Rusya savaşı Polonya sınırına neden taşıdı?
Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Arsenal - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Juventus - Villarreal maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'de tiyatro binasını bombaladı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa mı etti? Birol Aydemir neden istifa etti? Birol Aydemir kimdir?
İbo Show'a çıkan şarkıcı Kader kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Kader hayat hikayesi nedir?

TIMETURK / SPOR / Arsenal - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Arsenal - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Arsenal kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-16 20:57:49
Arsenal - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Arsenal kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Arsenal - Liverpool maçı bu gece saat 23:15'te oynanacak.

Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Arsenal - Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş