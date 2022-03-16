Arsenal - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Arsenal kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-16 20:57:49
İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Arsenal kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Arsenal - Liverpool maçı bu gece saat 23:15'te oynanacak.
Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Arsenal - Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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