Arsenal - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Arsenal kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?