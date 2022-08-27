Arsenal - Fulham maçı canlı yayın! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Arsenal 4.hafta maçında Fulham'ı kendi evinde ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Arsenal - Fulham maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Fulham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-27 17:19:44
İngiltere Premier Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Arsenal 4.hafta maçında Fulham'ı kendi evinde ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Arsenal - Fulham maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Fulham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta?
Arsenal - Fulham İngiltere Premier Lig'in 4.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 19:30'da oynanacak.
Arsenal - Fulham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Arsenal - Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
YORUMLAR (0)