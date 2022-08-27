Arsenal - Fulham maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Arsenal 4.hafta maçında Fulham'ı kendi evinde ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Arsenal - Fulham maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Arsenal - Fulham maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?