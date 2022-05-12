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TIMETURK / SPOR / Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig play off çeyrek final maçında Arnavutköy Belediyespor kendi saha ve taraftarı önünde Bursa Yıldırımspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2022-05-12 14:12:56
Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig play off çeyrek final maçında Arnavutköy Belediyespor kendi saha ve taraftarı önünde Bursa Yıldırımspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor 3.Lig play off çeyrek final maçında karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı hangi gün ve saatte?

Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı 12 Mayıs Perşembe saat 16:00'da Bolluca Stadı'nda oynanacak.

Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor play off çeyrek final maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi Arnavutköy Belediyespor'un da sosyal medya hesabı YouTube'den de yayınlanması bekleniyor.

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