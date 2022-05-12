Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig play off çeyrek final maçında Arnavutköy Belediyespor kendi saha ve taraftarı önünde Bursa Yıldırımspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı yayınlanacak mı?