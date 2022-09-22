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Arjantinli futbolcu Sala'nın ölmeden önceki son sözleri

2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ve uçağın pilotu David Ibbotson'un son ses kayıtları ortaya çıktı.

4 Saat Önce
2022-09-22 19:30:08
Arjantinli futbolcu Sala'nın ölmeden önceki son sözleri

Emiliano Sala, 28 yaşındayken İngiliz ekibi Cardiff'e transferi için yola çıkmıştı. Arjantinli'nin uçağı kaybolmuş ve sonrasında uçağın düştüğü anlaşılmıştı. BBC, Sala'nın ve pilot Ibbotson'un uçaktaki son ses kayıtlarını yayınladı.

Kayıtta Sala'nın son konuşmasında; "Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum." dediği duyuluyor.

Uçağın pilotu David Ibbotson ise yaptığı telefon konuşmasında; "Tehlikeli bir havada onu getirmem için bana güvendiler. Normalde can yeleğim koltukların arasında olur ama yarın kesinlikle giyerek yola çıkacağım." dedi. .

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