Arjantin - Kolombiya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri kaldığı yerden devam ediyor. 16.hafta maçında Arjantin kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?