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TIMETURK / SPOR / Arjantin - Kolombiya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Arjantin - Kolombiya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri kaldığı yerden devam ediyor. 16.hafta maçında Arjantin kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-02-02 01:27:19
Arjantin - Kolombiya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri kaldığı yerden devam ediyor. 16.hafta maçında Arjantin kendi saha ve seyircisi önünde Kolombiya'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Arjantin - Kolombiya maçı 02:30'da oynanacak.

Arjantin - Kolombiya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Arjantin - Kolombiya maçı Nesine.com'dan izlenbilecek. .

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