Arjantin halkı, Kupa Amerika zaferini kutluyor

Arjantin'in Kupa Amerika turnuvası finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, Arjantin halkı sokağa döküldü.

Arjantin'in Kupa Amerika turnuvası finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, Arjantin halkı sokağa döküldü.

Arjantin, Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek hem 28 yıllık kupa hasretine son verdi hem de yıldız futbolcu Lionel Messi milli takım formasıyla ilk üst düzey başarısını elde etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Maracana Stadı'nda oynana karşılaşmadan Arjantin'in 1-0 galip ayrılmasının ardından binlerce Arjantinli kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaşta toplanan binlerce kişi 28 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Her yaştan Arjantinlinin katıldığı kutlamada halk Messi sloganları attı, arabasıyla gelenler de korna çalarak kutlamaya eşlik etti.

Binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamada halk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını unutarak sosyal mesafe kuralına uymadı.

Kutlamaların geç saatlere kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.