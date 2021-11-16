Arjantin - Brezilya maçı canlı yayınlanacak mı?
Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Messi'li Arjantin kendi sahasında Neymar'lı Brezilya'yı konuk ediyor.
2021-11-16 11:32:41
Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Messi'li Arjantin kendi sahasında Neymar'lı Brezilya'yı konuk ediyor.
Arjantin - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda?
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek olan Arjantin - Brezilya mücadelesi 17 Kasım gecesi TSİ 02.30'da oynanacak.
San Juan del Bicentenario Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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