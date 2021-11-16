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TIMETURK / SPOR / Arjantin - Brezilya maçı canlı yayınlanacak mı?

Arjantin - Brezilya maçı canlı yayınlanacak mı?

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Messi'li Arjantin kendi sahasında Neymar'lı Brezilya'yı konuk ediyor.

1 Saat Önce
2021-11-16 11:32:41
Arjantin - Brezilya maçı canlı yayınlanacak mı?

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Messi'li Arjantin kendi sahasında Neymar'lı Brezilya'yı konuk ediyor.

Arjantin - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda?
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek olan Arjantin - Brezilya mücadelesi 17 Kasım gecesi TSİ 02.30'da oynanacak.

San Juan del Bicentenario Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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