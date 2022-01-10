Arda Turan kilo mu aldı? Arda Turan kaç kilo?

Galatasaray'ın sahasında Giresunspor'a mağlup olduğu maçın ardından Arda Turan göbekli fotoğrafı ile gündem oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı..

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçtan sonra en çok konuşulan konulardan biri de sakatlıktan dönen Arda Turan oldu. Kilo aldığı yönünde eleştirilere maruz kalan Turan'ın bir fotoğrafında göbekli olduğu iddia edildi.

Tecrübeli futbolcu bu tepkilere sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

"BAZI FİKİRLERİ DEĞİŞTİRMEK ÇOK ZOR"

Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum.

Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, "el freni" olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum. Fotoğrafın farklı bir açıdan çekilmesi nedeniyle kilolu göründüğüne vurgu yapan Turan, fedakarlık yaparak sahaya çıktığını ve bundan sonraki süreçte de çok çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.