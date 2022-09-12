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TIMETURK / SPOR / Arda Turan futbolu bıraktı

Arda Turan futbolu bıraktı

Futbolcu ArdaTuran, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

2 Gün Önce
2022-09-12 15:56:54
Arda Turan futbolu bıraktı

Arda Turan futbolu bıraktı. Galatasaray'lı futbolcu bu yıl için Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayınca kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Turan, futbola veda ettiğini özel kliple duyurdu.

Arda Turan daha önce verdiği röportajda teknik direktörlüğe hazırlandığını ve bu doğrultuda bir ekip oluşturmak istediğini ifade etmişti.

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