Futbolcu ArdaTuran, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Arda Turan futbolu bıraktı. Galatasaray'lı futbolcu bu yıl için Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayınca kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Turan, futbola veda ettiğini özel kliple duyurdu.

Arda Turan daha önce verdiği röportajda teknik direktörlüğe hazırlandığını ve bu doğrultuda bir ekip oluşturmak istediğini ifade etmişti.