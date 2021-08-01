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TIMETURK / SPOR / Arda Karadağ’dan İmalı Tweet

Arda Karadağ’dan İmalı Tweet

4 yıl aşkın süredir Galatasaray’a ait sosyal medya hesaplarının yönetimini sürdüren ekibin parçası olan Arda Karadağ doğru transfer haberleri için sosyal medya hesabından bu konularda dikkate alınması gereken kaynağın neresi olduğunu paylaştı.

41 Dakika Önce
2021-08-01 19:03:00
Arda Karadağ’dan İmalı Tweet

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Uzun süredir Galatasaray'ın transferleri konusunda farklı haber ve spor sitelerinde birbiri ardına asılsız transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Bu asparagas haberlere yanıt veren Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda @GalatarasaySK'yı gösterdi. Taraftarların da yanıltılmasını önlemek için kısa bir Tweet atan Arda Karadağ “Tek doğru adres… @GalatarasaySK” ifadelerine yer verdi. Eklenecek tweet kodu <blockquoteclass="twitter-tweet">

Tek doğru adres… @GalatasaraySK

— Arda (@ArdaKRDG) July 23, 2021

Galatasaray sosyal medya ekibinden sosyal medya uzmanı Arda Karadağ, art ada çıkan transfer haberleri için imalı bir tweet atarak Galatasaray taraftarlarına adeta doğru yolu gösterdi. Karadağ şahsi twitter hesabından “Tek doğru adres… @GalatarasaySK” tweetini attı. Bu tweet ile Arda Karadağ, taraftarın Galatasaray resmi sosyal medya hesapları haricinde gerek haber siteleri gerekse sosyal medya hesaplarında yayınlanan asılsız transfer haberlerine inanmaması gerektiğini ima etti. Tweet birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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