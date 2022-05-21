Antrenörün tokat atmasını kendisi istemiş

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör Orhan Baytekin, müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. Baytekin'in kendisine attığı tokatla gündeme gelen İrem Pala (17), olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, tokadı atmasını kendisinin istediğini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör Orhan Baytekin., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, Orhan Baytekin de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAÇLAR TATİL EDİLDİ

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenör Orhan Baytekin'in, müsabakayı kaybeden genç kıza tokat atmasının ardından maçların tatil edildiği belirtildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tekvando Milli Takımı'nda antrenör Hacı Özbilek, müsabaka sonrası sporcusu yenilen antrenörün sinirlerine hakim olamadığını söyleyerek, "Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin, diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikayetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi" dedi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde elenen sporcusuna tokat atan antrenör Orhan Baytekin ile ilgili Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, gündeme gelen olayın, başta tekvando camiası olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiği belirtilerek, derhal gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Açıklamanın devamında; antrenör Orhan Baytekin'in tedbirli olarak federasyonun disiplin kuruluna sevk edildiği, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı yazıldığı vurgulanarak, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili görevde bulunamayacağı belirtildi.

O GÖREVİNE DE SON VERİLDİ

Ayrıca Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan Orhan Baytekin'in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verildiği belirtildi.

‘TOKATI ATMASINI BEN İSTEDİM'

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenörü Orhan Baytekin'in kendisine attığı tokatla gündeme gelen İrem Pala (17), olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, "Şok etkisindeydim, maçı vermiştim. Zaten bu büyük bir komplo. Maçın hepsini değil de son 10-15 saniyesini atmışlar. Ben hiçbir şekilde antrenörümün bana şiddet gösterdiğini kabul etmiyorum. Bir tokat ki onu atmasını da ben istedim. Hür irademle bunu istedim. Bu durumdan benim ailem de şikayetçi değil. Ben de şikayetçi değilim, antrenörümün arkasındayım. Zaten suçsuz da çıkacaktır. Hiçbir şekilde antrenörümün yargılanmasını istemiyorum. Sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Hepsi bir yanlış anlaşılma. Maçımın tamamını izlemediniz, sadece 15 saniyesini izlediniz ve gerideyken kesilen bir videoydu. Tamamını izlemeden lütfen bir şey söylemeyin” dedi.

‘ALLAH RIZASI İÇİN TOKAT AT DEDİ'

İrem Pala'ya tokat atan antrenörü Orhan Baytekin de sporcusunun maçta şoka girdiğini ve tokat atmasını kendisinin istediğini ifade ederek, “Maç bitince karşı tarafın sporcusunu tebrik ettim. Ondan sonra benim sporcum geldi. Elimi ensesine attım, ‘kızım bir şeyin var mı?' dedim. 'Yok' dedi, 'hocam Allah rızası için tokat at' dedi. Ben de tokat attım. Yavaş mı değil mi bilmiyorum. Ben de o stresteydim, ben gülerek dışarıya çıktım. Onun da arkamdan geldiğini gördüm. Beraberce dışarıya çıktık. Bu karalama politikasına girdik. Ben şu ana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. 3-4 senedir takım şampiyonluğunu da kimseye bırakmadık. Miniklerde, yıldızlarda ve gençlerdeki kategoride sürekli 7-8 madalya aldık. Dün 3 madalyamız da garantiydi final oynuyorduk. Ben hiçbir sporcumu dövmedim, hiç zarar da vermedim. Aileler de her zaman benim yanımda oldu. Bu karalama politikasından dolayı mağdur durumdayım. İşime son verildi, salona girip çıkma şansım yok. Sporcularım mağdur durumda. Şampiyon sporcu yetiştirecek bir düzeydeyim. Ben olmasam dahi sporcularım inşallah şampiyon olacaktır” diye konuştu. DHA