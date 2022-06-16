Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Anthony Nwakaeme hangi takıma gitti? Trabzonspor'dan bir ayrılık haberi geldi. Tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Anthony Nwakaeme hangi takıma gitti? Trabzonspor'dan bir ayrılık haberi geldi. Tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldı mı?

Trabzonspor ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Karadeniz ekibine veda ettiğini duyurdu.

Anthony Nwakaeme hangi takıma gitti?

Anthony Nwakaeme'nin hangi takıma gittiği, hangi takım ile anlaştığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Anthony Nwakaeme'nin vedası sosyal medayada büyük ses getirdi

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan ayrılmasına Trabzonsporlu taraftarlar çok üzüldü. Sosyal medayadan paylaşım yapan traftarlar üzüntülerini dile getiridi. İşte yapılan ytomlardan bazıları;

"Emeklerin Hiç Unutulmaz , Trabzonspor Taraftarlarının Hep Kalbinde Kalacaksın( 9 ) Numara #Nwakaeme"

"Seni çok seviyoruz, bu kulübün en büyük efsanelerinden biri olarak hatırlanacaksın elveda bay beyin #Nwakaeme"

"Teşekkürler nwakaeme ..her şey için teşekkürler. Biz senden sen de bizden memnun kaldın. Yol bazen biter...vedalar güzel olur, olmalı"