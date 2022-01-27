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TIMETURK / SPOR / Antalyasporlu futbolcu Kopenhag'a transfer oldu

Antalyasporlu futbolcu Kopenhag'a transfer oldu

Kırmızı Beyazlı ekibin futbolcusu şansını Danimarka'da deneyecek.....

1 Saat Önce
2022-01-27 23:17:05
Antalyasporlu futbolcu Kopenhag'a transfer oldu

Fraport TAV Antalyaspor'da yeni bir gelişme yaşandı.

Kırmızı Beyazlı ekibin futbolcusu Paul Mukairu, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.
Süper ligin bu sezonunda istediği sonuçları almakta zorluk çeken Antalyaspor'da bir oyuncu ile daha yollar ayrılmış oldu.

Kulüpten yaplan açıklama

Kırmızı Beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Paul Mukairu kimdir?

Antalyaspor takımında Forvet mevkiinde forma giyen Paul Mukairu, 18 Ocak 2000'de doğdu.182 cm boyunda ve sağ ayak oyuncu. Bu sezon ilk 11'de 14 maça çıkan Paul Mukairu, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Paul Mukairu, bu sezon 0 asist ve 3 gol katkısı ile oynadı. .

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