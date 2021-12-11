Antalyaspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 16.hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2021-12-11 16:14:54
Süper Lig'de 16.hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı bugün saat 19.00'da oynanacak.
Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi platformda?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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