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TIMETURK / SPOR / Antalyaspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Antalyaspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

8 Dakika Önce
2021-12-11 16:14:54
Antalyaspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı bugün saat 19.00'da oynanacak.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi platformda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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