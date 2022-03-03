Antalyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta nerede? Süper Lig 28. hafta maçları merak konusu oldu. Heyecanla beklenen karşılaşmaların arasında Antalyaspor - Sivasspor maçı da var. Peki ama zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu mu? Antalyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

Süper Lig 28. hafta maçları merak konusu oldu. Heyecanla beklenen karşılaşmaların arasında Antalyaspor - Sivasspor maçı da var. Peki ama zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu mu? Antalyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

Antalyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta nerede?

Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşması 6 Mart Pazar günü Antalya Stadı'nda 19.00'da gerçekleştirilecek.

Antalyaspor - Sivasspor maçı hakemleri ve ilk 11'leri

Antalyaspor - Sivasspor maçı hakemleri ve lk 11'leri henüz belli olmadı. Bilgilerin paylaşılmasının ardından haberimiz güncellenecek.

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