Antalyaspor, Kocaelispor'un genç sol bekini transfer etti!

Genç isimleri kadrosuna katan Antalyaspor, Kocaelispor altyapısından Serkan Aydın'ı transfer etti.

2 sezon öncesi Bursaspor'dan Kocaelispor'a gelen ve Kocaelispor U-16 takımı forması altında Azerbaycan Milli takımına da sık sık davet edilen Serkan geçen yılın mart ayınca Altınordu'ya geçmişti. Yetenekli futbolcu Antalyaspor'un U-19 takımında ter dökecek. Sol bek ve sol stoperde oynayabilen Serkan Aydın, A takım daveti aldığında Gökdeniz'in de takım arkadaşı olacak.

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