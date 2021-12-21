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Antalyaspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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Antalyaspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

13 Dakika Önce
2021-12-21 10:47:26
Antalyaspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı bugün 17:00'da başlarken mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi platformdan naklen yayınlanacak?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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