Antalyaspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2021-12-21 10:47:26
Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı bugün 17:00'da başlarken mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi platformdan naklen yayınlanacak?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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