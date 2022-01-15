Antalyaspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21.hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?