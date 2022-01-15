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TIMETURK / SPOR / Antalyaspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21.hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

41 Dakika Önce
2022-01-15 18:54:03
Antalyaspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21.hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam 19:00'da başlayacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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