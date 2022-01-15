Antalyaspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21.hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-15 18:54:03
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21.hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam 19:00'da başlayacak.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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