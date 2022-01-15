Antalyaspor- Fenerbahçe maç sonucu I Antalyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaçıncı?

Lider Trabzonspor bu hafta puan kaybetti. Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe isi 3 puan mücadelesi verdi.....

Lider Trabzonspor bu hafta Sivasspor karşısında beraber kalarak 2 puan bırakırken bu avantajı şampiyonluk yolunda değerlendirmeye çalışan Fenerbahçe de fırsat tepti.

Fraport Tav Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynandı.

Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın gollerini kim attı?

Maçın golleri ve dakikaları: 72' Jose Sosa, 81' Doğukan Sinik

Maçın gol anları

72. dakika.... Serbest vuruşta Sosa'nın şutu doğrudan filelerle buluştu. 0-1

82. dakika... Savunmadan dönen topu önünde bulan Doğukan Sinik'in meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma tarafların birer puan almasıyla tamamlandı

Fenerbahçe'nin kaç puanı var?

33 puanla 5. sırada bulunuyor

Antalyaspor kaçıncı?

15. bulunuyor ve puanı 23.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.