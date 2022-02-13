Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları

Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarında pazar günü maçlarına geldik. Yakından takip edilen maçların pazar günü olacak karşılaşmalarından biri Antalyaspor - Fatih Karagümrük olacak. Peki ama ilk 11'ler ve maçın hakemleri kimler? İşte merak edilen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı detayları...