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TIMETURK / SPOR / Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları

Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları

Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarında pazar günü maçlarına geldik. Yakından takip edilen maçların pazar günü olacak karşılaşmalarından biri Antalyaspor - Fatih Karagümrük olacak. Peki ama ilk 11'ler ve maçın hakemleri kimler? İşte merak edilen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı detayları...

4 Saat Önce
2022-02-13 11:22:48
Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları

Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarında pazar günü maçlarına geldik. Yakından takip edilen maçların pazar günü olacak karşılaşmalarından biri Antalyaspor - Fatih Karagümrük olacak. Peki ama ilk 11'ler ve maçın hakemleri kimler? İşte merak edilen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı detayları...

Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig karşılaşmalarında 25. haftada oynanacak olan Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 13 Şubat Pazar saat 16:00'da oynanacak.

TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları

Antalya Stadı'nda oynanacak maçın hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Öte yandan maçın kadrosu henüz açıklanmadı. .

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