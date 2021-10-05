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TIMETURK / SPOR / Antalyaspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Antalyaspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

41 Dakika Önce
2021-10-05 00:46:19
Antalyaspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fraport TAV Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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