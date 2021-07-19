Antalyaspor'dan İsmail Köybaşı hamlesi

Sol bek hattına takviye yapması beklenen Antalyaspor sol bek İsmail Köybaşı'nı gündemine aldı.

Transfer hata yapmak istemeyen Antalyaspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sözlemesi sona eren ve yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Rus oyuncusu Kurdysov'dan haber bekleyen Akdeniz temsilcisinde bir yandan da arayışlar devam ediyor. Antalyaspor kurmayları bonservisi elinde olan sol bek İsmail Köybaşı için harekete geçtiği ve girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Öte yandan tecrübeli sol bek Trabzonspor'un da talip olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.