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TIMETURK / SPOR / Antalyaspor’da 4 yeni transfer

Antalyaspor’da 4 yeni transfer

Fraport TAV Antalyaspor, daha önce anlaştıklarını duyurduğu Fernando Martins, Admir Mehmedi, Luiz Adriano, Alassane Ndao için imza töreni düzenledi.

1 Saat Önce
2022-02-04 16:44:10
Antalyaspor’da 4 yeni transfer

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Aziz Çetin, ara transfer döneminde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Birbirinden değerli ve kariyerli futbolcular ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Çetin, "Camia olarak beklentimiz büyük. En iyisini bize vereceklerinden eminim. Antalyaspor markasının değerini önemini, Antalyaspor ailesinin ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık. Tekrar hayırlı olsun. Ara transfer döneminde bu kadar hareketli çalışıp az maliyetlerle iyi oyuncuları bir araya getiren başka kulüp yoktur." dedi.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Çetin, "Projelerle ilgili gerileme yok. Feslikan ve Döşemealtı Hatipler Barajı'nda ekolojik kamp tesisleri yapacağız. Buradan önemli gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Corendon ile stat ismi anlaşmasını imzalama aşamasındayız. Stadın ismi Corendon Airlines Park olacak. Fraport TAV ile de sözleşmeyi uzatmak istiyoruz." diye konuştu.

Luiz Adriano ise çok güzel bir şehir olan Antalya'da kulübün tesisleri ve imkanlarının çok iyi olduğunu kaydetti. En iyi şekilde hazırlanıp takıma yardımcı olmak istediğini dile getiren Adriano, "Bu ailenin bir parçası olduğu için çok mutluyum. Geldiğim andan itibaren kulübü analiz etme şansım oldu. Bana düşen ise bu saatten itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde bu kulübün armasını daha yükseklere taşıyabilmek adına performans göstermek." ifadelerini kullandı.

Fernando Martins, performansını daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Antalyaspor'un ligde çok rahat bir durumda olmadığını kaydeden Martins, "Antalyaspor'a tercih ederek doğru karar verdim. Antalyaspor'un başarısı için çalışacağım. Antalyaspor'u tercih ederek doğru karar verdim. " değerlendirmesinde bulundu.

Ndao, Antalya'ya geldiği andan itibaren aile ortamıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Takıma katkı sağlamak ve kalite eklemeyi amaçladıklarını aktaran Ndao, "Gücümüzün sonuna kadar her maç savaşacağız. Aile ortamıyla beraber sezon sonunda hak ettiği gibi bir yerde bitiririz." dedi.

Admir Mehmedi ise Antalyaspor'da forma giydiği için çok mutlu olduğunu ve bu ailenin parçası olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. Antalya'da çok iyi karşılandığını aktaran Mehmedi, kendisine duyulan güvenin karşılığını sahada yansıtacağını belirtti. .

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