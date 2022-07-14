Antalyaspor - Bodrumspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Kulüpler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Antalyaspor hazırlık maçında Bodrumspor ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Antalyaspor - Bodrumspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Antalyaspor - Bodrumspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?