Antalyaspor - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 5.haftası zorlu maçlarla devam ediyor. Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 5.hafta başladı. Antalyaspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Süper Lig 5.Hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Lider Beşiktaş bu hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Hafta için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı güzel futbola rağmen 2-1 mağlup olan Beşiktaş Avrupa'da ilk maçta istediğini elde edemedi. Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden ve liderlik koltuğunda olan Siyah beyazlı ekip, Antalyaspor'u da yenip zirvedeki yerini korumak istiyor. Zevkli ve çekişmeli bir futbol izlettiren Sergen Yalçın'ın kurmayları, bu hafta da keyifli bir futbol sergilemek istiyor. Antalyaspor ise geride kalan 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Ersun Yanal'lı Antalyaspor ligde istediği şekilde başlayamadı. Geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'ye karşı 2-0 mağlup olan Antalyaspor bu hafta kendi evi ve seyircisi önünde galip gelip çıkış yakalamak istiyor. Heyecanı ve tansiyonu yüksek bir mücadele futbol severleri bekliyor.

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI

Antalyaspor Beşiktaş maçı seyircili oynanacak; ve beIN Sports ekranlarından canlı izlenecek. Her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Bu doğrultuda da, ‘beIN Sports maçı canlı izle' başlığı altındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, maçı canlı izle monitörü!

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nefesleri kesecek mücadele saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor Beşiktaş karşılaşması Bein Sports 1 HD ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak. Maçı hakemi Ali Şansalan yönetecek.

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Gökdeniz Bayrakdar, Mukairu, Wright

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Necip, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.