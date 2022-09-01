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Anlaşma tamam! Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile anlaşma sağladı.

10 Dakika Önce
2022-09-01 23:41:47
Anlaşma tamam! Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da

Kadrosunu şekillendirmeye başlayan ve son olarak Maxi Gomez'i kadrosuna katan Trabzonspor sürpriz bir isimle daha anlaşma sağladı.

YUSUF YAZICI YUVAYA DÖNDÜ

Trabzonspor, Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen eski futbolusu Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadorsuna kattı. Bordo mavili ekip eski yıldızıyla tekrardan anlaşma sağlarken bu transferin kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı Lille formasıyla bu sezon 4 maçta 1 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. .

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