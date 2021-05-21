Anlaşma tamam! Mert Günok'un yeni takımı belli oldu

Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok yeni sezonda Trabzonspor forması giyeceği belirtildi.

Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır. Bordo-Mavili yönetim, yıldız kalecisinin satışından en az 20 milyon Euro gelir bekliyor. İnter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan, EURO 2020'de A Milli Takım formasıyla tam anlamıyla vitrine çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Uğurcan'ın yerine mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a 'evet' dedi. Başakşehir'de mutsuz olan Mert, eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak.

2023'e kadar kontratlı ama...

Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert Günok'un transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Bordo-Mavililer, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor.

(Fanatik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.