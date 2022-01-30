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TIMETURK / SPOR / Anlaşma tamam! Bafetimbi Gomis Galatasaray'da

Anlaşma tamam! Bafetimbi Gomis Galatasaray'da

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray eski forveti Gomis'i kadrosuna kattı.

52 Dakika Önce
2022-01-30 17:48:30
Anlaşma tamam! Bafetimbi Gomis Galatasaray'da

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

ANLAŞMA TAMAM

Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı.

Yabancı sayısı nedeniyle transferde sıkıntı çeken Aslan, Luyindama ile yollarını ayırmasının ardından Fransız golcüyü transfer etti. Gomis, 1.5 yıl sarı kırmızılı formayı giyecek. .

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