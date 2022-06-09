Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'da Ezgjan Alioski hamlesi

Sol bek arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sol bek hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

ALİOSKİ SESLERİ!

Bordo mavili ekip geçtiğimiz sezonda transfer listesinde yer alan Ezgjan Alioski'yi tekrardan gündemine aldı. Trabzonspor kurmaylarının Al Ahli takımında mutsuz olan ve tekrardan Avrupa'da oynamak isteyen Alioski ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

ALİOSKİ KİMDİR?

Kuzey Makedonya sınırları içerisinde yer alan Pirlepe'de doğdu. Alioski futbola İsviçre'de başladı. Young Boys alt yapısında yetişen ve buradan FC Schaffhausen'e kiralanan sol bek oyuncusu ilk transferini de bu kulübe yaptı. Lugano'da da kiralık forma giydikten sonra bonservisi alındı. 2017-2018 sezonunda ise 2,5 milyon euro ile ilk büyük transferini gerçekleştirerek Leeds United'a imza attı. Geçtiğimiz sezon Suudi ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.