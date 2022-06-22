Anlaşma sağlandı! Karagümrük'ten Hilary Gong hamlesi
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Norveç ekiplerinden Haugesund takımında boy gösteren Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Hilary Gong ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
2022-06-22 17:08:27
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Karagümrük flaş bir ismi kadrosuna kattı.
GONG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Norveç ekiplerinden Haugesund takımında forma giyen Hilary Gong ile anlaşma sağladı. .
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