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TIMETURK / SPOR / Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un yeni transferi

Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un yeni transferi

Transfer girişimlerini sürdüren Trabzonspor genç gurbetçi futbolcu Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattı.

39 Dakika Önce
2022-02-06 14:04:30
Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un yeni transferi

Trabzonspor'da tramsfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GENÇ SANTRAFOR EMREHAN TRABZONSPOR'DA!

Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere...

Almanya U19 Milli Takımı'nda da ter döken 186 cm boyundaki Emrehan'ın transferinde büyük aşama kaydedildiği öğrenildi.

Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı. .

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