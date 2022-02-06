Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un yeni transferi
Transfer girişimlerini sürdüren Trabzonspor genç gurbetçi futbolcu Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattı.
2022-02-06 14:04:30
Trabzonspor'da tramsfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
GENÇ SANTRAFOR EMREHAN TRABZONSPOR'DA!
Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katmak üzere...
Almanya U19 Milli Takımı'nda da ter döken 186 cm boyundaki Emrehan'ın transferinde büyük aşama kaydedildiği öğrenildi.
Bordo-mavililer, ara transferde daha önce; Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Enis Destan gibi genç isimleri renklerine bağladı. .
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