Anlaşma sağlandı! Henry Onyekuru adım adım Fenerbahçe'ye

Süper Lgi'de Galatasaray forması giyen Onyekuru, Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray'da kendisini gösteren Henry Onyekuru için Monaco'yla görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Onyekuru ise uzun bir süre Galatasaray'dan bir adım bekledi ama böyle bir hamle gelmedi. Sarı-Lacivertliler'in Monaco'yla 4 milyon euro civarında bir rakama anlaştığı konuşuluyor. Ancak futbolcu henüz ikna edilemedi. Oyuncu da ikna edilirse 2-3 gün içinde bu transferin bitmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.