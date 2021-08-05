Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın yeni transferi Premier Lig'den
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'da ter döken Japhet Tanganga'yı 1 sezonluğuna kiraladı.
2021-08-05 09:21:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.
Habertürk'ün haberine göre; sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın genç stoperi Japhet Tanganga'yı 1 seneliğine kiraladı.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.
Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, önceki sezon A takıma çıkarken 2 sezonda toplam 26 resmi maçta görev aldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)