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TIMETURK / SPOR / Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın yeni transferi Premier Lig'den

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın yeni transferi Premier Lig'den

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'da ter döken Japhet Tanganga'yı 1 sezonluğuna kiraladı.

12 Saat Önce
2021-08-05 09:21:05
Anlaşma sağlandı! Galatasaray'ın yeni transferi Premier Lig'den

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Habertürk'ün haberine göre; sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın genç stoperi Japhet Tanganga'yı 1 seneliğine kiraladı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon euro maaş vereceği öğrenildi.

Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, önceki sezon A takıma çıkarken 2 sezonda toplam 26 resmi maçta görev aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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