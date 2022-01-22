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Ankaraspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Niğde Anadolu FK, Ankaraspor'a konuk oluyor. Peki futbol severler bu mücadeleyi canlı olarak nasıl izleyebilecek?

13 Dakika Önce
2022-01-22 11:45:07
Ankaraspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Niğde Anadolu FK, Ankaraspor'a konuk oluyor. Peki futbol severler bu mücadeleyi canlı olarak nasıl izleyebilecek?

Ankaraspor - Niğde Anadolu FK maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.

Ankaraspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı izlenir?

Ankaraspor - Niğde Anadolu FK maçı Klas Sport YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. .

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