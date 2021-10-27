Ankaraspor-İnegölspor maçı izle | Ankaraspor-İnegölspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başladı. Birbirinden zorlu mücadeleler futbol severler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Takımlarını ekran başından destekleme isteyen taraftarlar da maçların televizyondan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Ankaraspor-İnegölspor maçını izlemek isteyen taraftarlar da internette Ankaraspor-İnegölspor maçı izle seçeneğini araştırıyor. Peki Ankaraspor-İnegölspor canlı yayınlanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında yayınlanıyor. Ancak Ankaraspor-İnegölspor maçı A Spor'un canlı yayın akışında bulunmuyor.
2021-10-27 13:16:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başladı. Birbirinden zorlu mücadeleler futbol severler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Takımlarını ekran başından destekleme isteyen taraftarlar da maçların televizyondan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Ankaraspor-İnegölspor maçını izlemek isteyen taraftarlar da internette Ankaraspor-İnegölspor maçı izle seçeneğini araştırıyor. Peki Ankaraspor-İnegölspor canlı yayınlanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında yayınlanıyor. Ancak Ankaraspor-İnegölspor maçı A Spor'un canlı yayın akışında bulunmuyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar 26 Ekim'de başladı. Zorlu mücadele 27 Ekim'e kadar devam edecek. Takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar maçların televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.
Ankaraspor-İnegölspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Ankaraspor-İnegölspor maçı A Spor'da canlı yayınlanana maçlar arasında bulunmuyor.
Türkiye Kupası A Spor izle
27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınllanan Türkiye Kupası maçları
13:00 KOCAELİSPOR – BAYBURT Ö. İ. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - A SPOR
15:30 B. BLD. ERZURUMSPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI. A SPOR
18:00 BURSASPOR - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - A SPOR
20:45 Y. KAYSERİSPOR – ARTVİN HOPASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - A SPOR
27 Ekim Çarşamba Türkiye Kupasında hangi maçlar var?
13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)
13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)
13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Akdeniz Üniversitesi)
14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)
14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)
14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)
14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)
14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)
14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır (Eskişehir Yeni)
14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka (Yeni Buca)
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)
20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
28 Ekim Perşembe Türkiye Kupasında hangi maçlar var?
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)
14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Vefa)
15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor (Antalya)
20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu (Yeni Adana)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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