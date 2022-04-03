Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2.Lig

TFF 2.Lig'in 32.haftasında Ankaraspor kendi saha ve seyircisi önünde Çorum FK'yı ağırlıyor. Peki Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?