Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2.Lig
TFF 2.Lig'in 32.haftasında Ankaraspor kendi saha ve seyircisi önünde Çorum FK'yı ağırlıyor. Peki Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-03 12:40:14
TFF 2.Lig'in 32.haftasında Ankaraspor kendi saha ve seyircisi önünde Çorum FK'yı ağırlıyor. Peki Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ankaraspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Ankaraspor - Çorum FK maçı 3 Nisan Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.
Ankaraspor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ankaraspor - Çorum FK maçı Çorum Time YouTube ve Facebook hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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