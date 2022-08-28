Ankaragücü'nde Volkan Demirel sesleri!

Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Ankaragücü'nde istifa şoku yaşanıyor. Teknik patron Mustafa Dalcı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Ankaragücü'nde istifa şoku yaşanıyor. Teknik patron Mustafa Dalcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun üzerine başkent temsilcisi teknik direktör arayışları için harekete geçti.

İLK HEDEF VOLKAN DEMİREL

Teknik direktör Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir isim oturmaya yakın. Ankaragücü kurmayları son olarak Karagümrük'te çalışan ve adından söz ettiren Volkan Demirel için kolları sıvadı. Başkent temsilcisi Volkan Demirel ile temas kurduğu ve kısa sürede içinde görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

KAYNAK: TİMETÜRK .