Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçını donmadan canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Ankaragücü - Nazilli Belediyespor karşılaşıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?
2021-12-02 13:31:44
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Ankaragücü - Nazilli Belediyespor karşılaşıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Ankaragücü ile Nazilli Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
CAN CENGİZ(Hakem)
SİNAN BİLEN(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA YÜKSEL(2. Yardımcı Hakem)
SERCAN YILMAZ(Dördüncü Hakem)
ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı 2 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda saat 15:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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