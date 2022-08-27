Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon ilk maçında Ankara Demirspor kendi evinde Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar yeni sezon ilk maçı olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Ankara Demirspor - Kırşehir Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?