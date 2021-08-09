Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

İtalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen forvet oyuncusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Oyuncuya havalimanında taraftar dernekleri tarafından bordo-mavili takımın atkısı ve çiçek hediye edildi. Taraftarların tezahüratta bulunduğu futbolcuya babası da eşlik etti.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabında, bordo-mavili forma giyinen Cornelius'un uçakta, "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandığı video da paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.