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TIMETURK / SPOR / Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi

Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

5 Saat Önce
2021-08-09 19:00:19
Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi

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İtalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen forvet oyuncusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Oyuncuya havalimanında taraftar dernekleri tarafından bordo-mavili takımın atkısı ve çiçek hediye edildi. Taraftarların tezahüratta bulunduğu futbolcuya babası da eşlik etti.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabında, bordo-mavili forma giyinen Cornelius'un uçakta, "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandığı video da paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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