Anadolu Efes-Bayern Münih maçı neden ertelendi?

Anadolu Efes maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.



Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi...

Anadolu Efes'ten ne açıklaması yapıldı?

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.