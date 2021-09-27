DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avro olmadan da Avrupa'yı turlayabilirsiniz
Şanlıurfa'da biberden(isot) yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtıldı
Biden yönetimi 700 bin düzensiz göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını sürdürecek
Brent petrol son 3 yılın en yüksek seviyesinde!
ABD’de cinayet vakalarında patlama
Yatırım varlığı ortaya çıkan Fed yetkilisi ayrılıyor
'Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor'
Devlet desteğiyle kurdu; şimdi ihracatı hedefliyor
Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira başarı ödülü
ABD'ye kötü haber; daha az F-35 teslim edilecek
Almanya: Çıkış anketlerinin ardından koalisyon süreci
Macaristan, Rusya ile 15 yıllık doğal gaz satın alım anlaşması imzaladı
Gelecek kripto paralarda
Suudi Arabistan'daki devlet töreninde kadınların dansına tepki
Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 58'i Husi militan, 67 kişi öldü

TIMETURK / SPOR / Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira başarı ödülü

Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira başarı ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021 EAFF Avrupa Ampute Şampiyonası'nda birinci olan milli takıma başarı ödülü verilmesini kararlaştırdı.

1 Saat Önce
2021-09-27 19:49:22
Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira başarı ödülü

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nihat Özdemir başkanlığında toplanan yönetim kurulu, Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Takımı'na 1,5 milyon lira özel ödül verilmesi kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TFF'nin Engelliler Koordinasyon Kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, "2017 yılında İstanbul'daki Avrupa şampiyonluğunun ardından Polonya'da ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan ve bizleri gururlandıran millilerimizin başarısı, ülkemizin her tarafında büyük coşkuyla karşılandı. Biz de TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Ampute Milli Takımı'nı ödüllendirmeye karar verdik. 2022 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp, kupayı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN