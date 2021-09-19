DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ayda 100 liraya ikinci emeklilik
'Sultanahmet... Tarih kaçak katların gölgesinde'
Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu
Brüksel sakinleri ‘arabasız’ caddelerin tadını çıkardı
İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu
'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık… Biz de aptalız'
İnternette her gün online olanların sayısı
Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu
'Bir oyun oynuyorlar. Oynamıyormuş gibi yapma oyunu.”
Yurdun birçok bölgesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi
Paranızı radara mı kaptırdınız?
Sudan’da gerilim: Aşiretler Port Sudan Limanı’nı kapattı
Hibrit araç avantaj mı dezavantaj mı?
Fatih Terim'den Alanyaspor maçı açıklaması
Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

TIMETURK / SPOR / Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

32 Dakika Önce
2021-09-19 22:31:01
Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş