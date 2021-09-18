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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi.

2 Saat Önce
2021-09-18 20:46:00
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı.

Rusya, maçın 14. dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21. dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmi Özcan'ın 24. dakikadaki golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Rusya 25+2'de Dmitrii Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42. dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı: 4-2.

Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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