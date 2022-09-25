Amedspor - Bursaspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig'in 6.haftasında Amedspor kendi saha ve seyircisi önünde Bursaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Amed Sportif - Bursaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?